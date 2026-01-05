Трамп назвал Маска супергением, совершающим ошибки
Американский предприниматель Илон Маск – на 80% супергений, но и он совершает ошибки. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
Глава Белого дома назвал Маска замечательным. Отвечая на вопрос об их прежних разногласиях, Трамп отметил, что Маск «на 80% супергений, а остальные его 20% совершают ошибки». При этом американский лидер обратил внимание, что миллиардер «действует из лучших побуждений».
Летом 2025 г. Трамп и Маск вступили в публичную перепалку после того, как бизнесмен раскритиковал бюджетный законопроект американского лидера. Маск заявлял, что принятие этого документа может увеличить госдолг США и нивелирует результаты работы федерального правительства. Позже стороны перешли к более примирительной риторике.