Трамп назвал Маска супергением, совершающим ошибки

Ведомости

Американский предприниматель Илон Маск – на 80% супергений, но и он совершает ошибки. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома назвал Маска замечательным. Отвечая на вопрос об их прежних разногласиях, Трамп отметил, что Маск «на 80% супергений, а остальные его 20% совершают ошибки». При этом американский лидер обратил внимание, что миллиардер «действует из лучших побуждений».

Летом 2025 г. Трамп и Маск вступили в публичную перепалку после того, как бизнесмен раскритиковал бюджетный законопроект американского лидера. Маск заявлял, что принятие этого документа может увеличить госдолг США и нивелирует результаты работы федерального правительства. Позже стороны перешли к более примирительной риторике.

