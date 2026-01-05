Трамп назвал Маска супергением, совершающим ошибки

Летом 2025 г. Трамп и Маск вступили в публичную перепалку после того, как бизнесмен раскритиковал бюджетный законопроект американского лидера. Маск заявлял, что принятие этого документа может увеличить госдолг США и нивелирует результаты работы федерального правительства. Позже стороны перешли к более примирительной риторике.