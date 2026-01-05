Путин: выступление паралимпийцев с национальной символикой РФ – большая победа
Возвращение российских паралимпийцев к выступлениям на крупнейших международных соревнованиях с национальной символикой, флагом и гимном – общая большая победа для всей страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя Паралимпийский комитет России с 30-летием со дня основания.
Глава государства подчеркнул, что на протяжении всех лет существования Паралимпийский комитет объединяет тысячи людей с ограничением по здоровью, приобщает их к адаптивной физической культуре и спорту, помогает полностью раскрыть свои таланты, показать твердый характер и несгибаемую силу духа. По мнению Путина, такая грамотная работа во многом способствует выдающимся достижениям российских спортсменов на чемпионатах мира и Европы, летних и зимних Паралимпийских играх.
«Желаю и впредь успешно решать ответственные задачи, удачи вам и всего самого доброго», – заявил президент.
12 декабря 2025 г. «Ведомости. Спорт» писали, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) объявила правила допуска россиян в паралимпийских дисциплинах. FIS обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) для разъяснений по допуску нейтральных атлетов. Федерации предписали разрешить участие паралимпийцев из России на тех же условиях, которые рекомендовал Международный паралимпийский комитет. Таким образом, атлеты вправе выступать под флагом и гимном РФ и с использованием национальной символики.