Путин: выступление паралимпийцев с национальной символикой РФ – большая победа

Глава государства подчеркнул, что на протяжении всех лет существования Паралимпийский комитет объединяет тысячи людей с ограничением по здоровью, приобщает их к адаптивной физической культуре и спорту, помогает полностью раскрыть свои таланты, показать твердый характер и несгибаемую силу духа. По мнению Путина, такая грамотная работа во многом способствует выдающимся достижениям российских спортсменов на чемпионатах мира и Европы, летних и зимних Паралимпийских играх.