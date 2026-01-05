Газета
NYP: Байден получает самую крупную пенсию среди бывших президентов США

Пенсия бывшего президента США Джо Байдена составляет $417 000 в год и является самой крупной среди выплат бывшим американским лидерам. Об этом пишет New York Post.

Отмечается, что пенсия Байдена на $17 000 превышает его президентскую зарплату. Вице-президент Национального фонда защиты налогоплательщиков Демиан Брэйди провел анализ, согласно которому 83-летний Байден мог бы получить огромную сумму от двух пенсионных фондов в первый год своего пребывания на посту бывшего президента. По словам Брейди, «исторически необычно получать такую большую пенсию».

Пенсия Байдена вдвое превышает сумму, которую получал бывший президент Барак Обама после ухода из Белого дома, говорится в материале.

Байден был 46-м президентом США и возглавлял страну с 2021 г. по 2025 г.

