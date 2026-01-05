NYP: Байден получает самую крупную пенсию среди бывших президентов США

Отмечается, что пенсия Байдена на $17 000 превышает его президентскую зарплату. Вице-президент Национального фонда защиты налогоплательщиков Демиан Брэйди провел анализ, согласно которому 83-летний Байден мог бы получить огромную сумму от двух пенсионных фондов в первый год своего пребывания на посту бывшего президента. По словам Брейди, «исторически необычно получать такую большую пенсию».