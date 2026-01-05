Турция считает исключение из программы F-35 несправедливым

Для улучшения отношений с США и укрепления обороны НАТО, по словам Эрдогана, важно, чтобы Турция получила уже оплаченные самолеты F-35 и была реинтегрирована в программу. Параллельно Турция ведет переговоры о покупке у США истребителей F-16 Block 70, ожидая, что условия будут соответствовать духу альянса НАТО. Еще одной сложной темой в двусторонних отношениях остается дело государственного банка Turkiye Halk Bankasi AS, обвиняемого в нарушении санкций против Ирана. Эрдоган заявил, что Турция считает эти обвинения ошибочными и ведет переговоры для защиты банка от несправедливых штрафов.