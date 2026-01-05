Турция считает исключение из программы F-35 несправедливым
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к возвращению страны в американскую программу по производству истребителей F-35, заявив, что это укрепит связи с Вашингтоном и оборону НАТО. В письменных ответах на вопросы Bloomberg он назвал решение об исключении Турции из программы «несправедливым». Эрдоган подчеркнул, что уже обсуждал этот вопрос лично с президентом США Дональдом Трампом, и сейчас появилась возможность вывести турецко-американские отношения на более конструктивный путь.
Для улучшения отношений с США и укрепления обороны НАТО, по словам Эрдогана, важно, чтобы Турция получила уже оплаченные самолеты F-35 и была реинтегрирована в программу. Параллельно Турция ведет переговоры о покупке у США истребителей F-16 Block 70, ожидая, что условия будут соответствовать духу альянса НАТО. Еще одной сложной темой в двусторонних отношениях остается дело государственного банка Turkiye Halk Bankasi AS, обвиняемого в нарушении санкций против Ирана. Эрдоган заявил, что Турция считает эти обвинения ошибочными и ведет переговоры для защиты банка от несправедливых штрафов.
В 2017 г. Турция подписала с Россией контракт на приобретение систем С-400. В 2019 г. стало известно, что контракт был выполнен. После этого США исключили ее из программы, в рампах которой Турция должна была получить около 100 истребителей F-35.