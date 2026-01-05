Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Турция считает исключение из программы F-35 несправедливым

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к возвращению страны в американскую программу по производству истребителей F-35, заявив, что это укрепит связи с Вашингтоном и оборону НАТО. В письменных ответах на вопросы Bloomberg он назвал решение об исключении Турции из программы «несправедливым». Эрдоган подчеркнул, что уже обсуждал этот вопрос лично с президентом США Дональдом Трампом, и сейчас появилась возможность вывести турецко-американские отношения на более конструктивный путь.

Для улучшения отношений с США и укрепления обороны НАТО, по словам Эрдогана, важно, чтобы Турция получила уже оплаченные самолеты F-35 и была реинтегрирована в программу. Параллельно Турция ведет переговоры о покупке у США истребителей F-16 Block 70, ожидая, что условия будут соответствовать духу альянса НАТО. Еще одной сложной темой в двусторонних отношениях остается дело государственного банка Turkiye Halk Bankasi AS, обвиняемого в нарушении санкций против Ирана. Эрдоган заявил, что Турция считает эти обвинения ошибочными и ведет переговоры для защиты банка от несправедливых штрафов.

В 2017 г. Турция подписала с Россией контракт на приобретение систем С-400. В 2019 г. стало известно, что контракт был выполнен. После этого США исключили ее из программы, в рампах которой Турция должна была получить около 100 истребителей F-35.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте