Экс-глава МИД Канады стала советником Зеленского по экономическим вопросам
Президент Украины Владимир Зеленский 5 января назначил экс-министра финансов Канады Христю Фриланд советником по вопросам экономического развития. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
Как отметил президент Украины, «Христя профессионально владеет именно такими вопросами и имеет значительный опыт привлечения инвестиций и проведения экономических трансформаций».
Фриланд объявила о своей отставке в декабре 2024 г. Она обнародовала свое письмо об отставке всего за несколько часов до представления экономического отчета, согласно которому дефицит бюджета правительства в 2023/24 финансовом году значительно превысил прогнозы. Фриланд тогда отметила, что Канада «стоит перед серьезным вызовом», объяснив, что президент США Дональд Трамп может ввести 25%-ный тариф на все канадские товары.
Фриланд занимала пост министра финансов с августа 2020 г. Сообщалось, что у нее были разногласия с бывшим премьер-министром Джастином Трюдо, который объявил об уходе с занимаемой должности в январе 2025 г.