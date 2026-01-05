Экс-глава МИД Канады стала советником Зеленского по экономическим вопросам

Фриланд объявила о своей отставке в декабре 2024 г. Она обнародовала свое письмо об отставке всего за несколько часов до представления экономического отчета, согласно которому дефицит бюджета правительства в 2023/24 финансовом году значительно превысил прогнозы. Фриланд тогда отметила, что Канада «стоит перед серьезным вызовом», объяснив, что президент США Дональд Трамп может ввести 25%-ный тариф на все канадские товары.