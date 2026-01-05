Газета
Швейцария заморозила все активы Мадуро

Швейцария приняла решение «немедленно заморозить» все активы, принадлежащие президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и связанным с ним лицам. Об этом сообщается на сайте швейцарского правительства.

Отмечается, что решение принято для предотвращения оттока активов. В кабмине уточнили, что заморозка не затрагивает ни одного члена действующего правительства Венесуэлы.

«Если в ходе будущих судебных разбирательств выяснится, что средства имеют незаконное происхождение, Швейцария приложит все усилия, чтобы они принесли пользу народу Венесуэлы», – подчеркивается в сообщении.

Указано также, что заморозка активов дополняет санкции против Венесуэлы, действующие с 2018 г.

Американские силы атаковали Венесуэлу 3  января. Вашингтон вывез Мадуро и его жену из страны. Их обвиняют в финансировании терроризма через наркоторговлю. В США намерены привлечь их к ответственности.

