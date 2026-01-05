В США задержали мужчину по делу о нападении на резиденцию Вэнса
Один человек взят под стражу после инцидента в резиденции вице-президента Джей Ди Вэнса в Огайо, пишет CNN.
Ночью 5 января мужчина разбил окна дома вице-президента США, в резиденцию он не проникал. По данным Секретной службы США, семьи Вэнс в момент инцидента не было в Огайо.
«Секретная служба США координирует свои действия с департаментом полиции Цинциннати и прокуратурой США по мере рассмотрения решений о предъявлении обвинений», – сказал пресс-секретарь Секретной службы Энтони Гульельми.
Власти выясняют, не преследовал ли кто-то Вэнса или его семью.