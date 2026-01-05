«Данные лица, игнорируя исторические факты и правду о событиях Великой Отечественной войны, силятся упрочить связку Канады с наиболее радикальными и непримиримыми националистическими силами на Украине. Дополнительным подтверждением этой тенденции стало сегодняшнее назначение бывшей министра иностранных дел и вице-премьера Канады Христи Фриланд на должность советника Владимира Зеленского по вопросам экономического развития», – говорится в сообщении.