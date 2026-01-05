Россия ввела бессрочный запрет на въезд для 28 граждан Канады

Россия ввела бессрочный запрет на въезд для 28 граждан КанадыМера принята в ответ на канадские санкции
Россия ввела запрет на въезд для 28 граждан Канады. Об этом сообщается на сайте МИД России.
«Данные лица, игнорируя исторические факты и правду о событиях Великой Отечественной войны, силятся упрочить связку Канады с наиболее радикальными и непримиримыми националистическими силами на Украине. Дополнительным подтверждением этой тенденции стало сегодняшнее назначение бывшей министра иностранных дел и вице-премьера Канады Христи Фриланд на должность советника Владимира Зеленского по вопросам экономического развития», – говорится в сообщении.
В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что подобные меры принимаются в ответ на антироссийские санкции, которые ввели канадские власти.
Среди лиц, которые попали под ограничения, числятся руководитель канадской Ассоциации НАТО Роберт Бэйнс, актер Эндрю Кушнир, журналист Вальтер/Володимир Киш и другие.
5 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Фриланд, назначенная внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского, – внучка нацистского коллаборациониста Михайло Хомяка. По ее словам, Хомяк во время немецкой оккупации Польши издавал в Кракове, а после в Вене газету «Краковские вести» – «рупор пропаганды Рейха, курируемый нацистскими спецслужбами».