AP: Мадуро будет защищать адвокат Ассанжа

Ассанж заключил сделку с минюстом США. По данным The Washington Post, он согласился признать вину в получении и публикации секретных военных и дипломатических документов с 2009 по 2011 г. Суд приговорил Ассанжа к пяти годам тюрьмы, которые он фактически отбыл в британской тюрьме. США в рамках сделки не выдвинули дополнительных обвинений. Ассанжа освободили в зале суда.