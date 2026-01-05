AP: Мадуро будет защищать адвокат Ассанжа
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, задержанный США, нанял адвоката Барри Поллака, известного тем, что добился освобождения основателя сервиса WikiLeaks Джулиана Ассанжа из тюрьмы. Об этом сообщает The Associated Press (AP).
Поллак, партнер юридической фирмы Harris, St. Laurent & Wechsler, вел переговоры по соглашению о признании Ассанжем вины в 2024 г. Это позволило основателю WikiLeaks выйти на свободу сразу после того, как он признал себя виновным по обвинению в шпионаже за получение и публикацию военных секретов США.
Ассанж заключил сделку с минюстом США. По данным The Washington Post, он согласился признать вину в получении и публикации секретных военных и дипломатических документов с 2009 по 2011 г. Суд приговорил Ассанжа к пяти годам тюрьмы, которые он фактически отбыл в британской тюрьме. США в рамках сделки не выдвинули дополнительных обвинений. Ассанжа освободили в зале суда.
Поллак также известен по делу бывшего бухгалтера компании Enron Майкла Краутца. Краутц был оправдан после обвинения в мошенничестве в 2006 г., тогда как почти два десятка других руководителей компании были осуждены за правонарушения, связанные с крахом энергетического гиганта.
Как пишет издание, Поллак также помог добиться освобождения Мартина Танклеффа, жителя Лонг-Айленда, который провел 17 лет в тюрьме за убийство своих родителей, прежде чем его приговор был отменен.
Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны в ходе военной операции США 3 января. Их обвиняют в участии в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю.