Кадыров назначил своего сына Ахмата на должность и. о. зампреда правительства Чечни

Ведомости

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 20-летний Ахмат Кадыров, назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства республики – министра по физической культуре и спорту. О кадровых изменениях Рамзан Кадыров сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Согласно сообщению, назначение было осуществлено по представлению председателя правительства Чечни Магомеда Даудова. Одновременно и. о. зампреда правительства назначен занимавший пост министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Рамзан Кадыров отметил, что новые назначенцы обладают «значительным управленческим опытом» и зарекомендовали себя как эффективные руководители. Ранее Ахмат Кадыров уже занимал пост министра Чечни по физической культуре и спорту.

14 декабря во время прямой линии с жителями региона Рамзан Кадыров заявил, что готов участвовать в выборах руководителя Чечни в 2026 г., если президент РФ Владимир Путин предложит, а народ поддержит.

