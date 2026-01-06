Из-за наводнения в Индонезии погибли не менее 14 человек

По данным агентства, пропавших ищут спасатели и волонтеры. В результате наводнения также были эвакуированы минимум 444 человека, которые теперь находятся в местных школах и церквях. Губернатор региона Юлиус Сельванус сообщил, что стихийное бедствие разрушило несколько сотен жилых домов и административных зданий.