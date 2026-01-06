Из-за наводнения в Индонезии погибли не менее 14 человек
Не менее 14 человек погибли в Северном Сулавеси в Индонезии после наводнения. Еще четверо жертв считаются пропавшими без вести, сообщило агентство Reuters со ссылкой на национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий.
По данным агентства, пропавших ищут спасатели и волонтеры. В результате наводнения также были эвакуированы минимум 444 человека, которые теперь находятся в местных школах и церквях. Губернатор региона Юлиус Сельванус сообщил, что стихийное бедствие разрушило несколько сотен жилых домов и административных зданий.
Reuters пишет, что в пострадавших районах наблюдаются завалы камней, мусора и грязи. Их расчищают с помощью спецтехники.
Утром 5 января на острове Сиау в Индонезии начался ливень. Он вызвал наводнение.