Bloomberg: «Гренландская логика» Трампа сулит проблемы Европе и НАТО

Издание обращает внимание, что если НАТО столкнется с внутренним кризисом, Дании придется просить партнеров по ЕС о помощи, заставляя их выбирать между защитой союзника и сохранением отношений с Вашингтоном. Хотя в Европейской комиссии публично отвергают параллели между Венесуэлой и Гренландией, подчеркивая защиту ст. 5 НАТО, датское правительство воспринимает угрозы всерьез. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла, что любая военная акция США против страны – члена НАТО положит конец всему альянсу и послевоенной системе безопасности.