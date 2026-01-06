Bloomberg: «Гренландская логика» Трампа сулит проблемы Европе и НАТО
Желание президента США Дональда Трампа установить контроль над Гренландией, обоснованное «доктриной Монро», вызывает серьезную озабоченность в Европе. После операции в Венесуэле европейские официальные лица опасаются, что США могут применить ту же логику к Гренландии, что поставит под вопрос основополагающие принципы НАТО и стабильность альянса. Об этом пишет Bloomberg.
4 января президент США обосновал решение о задержании венесуэльского лидера Николаса Мадуро и передаче управления страной под контроль США возрождением «доктрины Монро». Этот принцип подразумевает право Соединенных Штатов доминировать в Западном полушарии и контролировать стратегически значимые активы на этой территории. В трактовке Трампа это распространяется и на Гренландию, указывает Bloomberg.
Перспектива американского давления на Гренландию ставит перед НАТО вопрос: продолжает ли сильнейший член альянса считать свои союзнические обязательства обязательными для исполнения. Эксперты издания отмечают, что даже невоенное давление США может дестабилизировать трансатлантические отношения.
Издание обращает внимание, что если НАТО столкнется с внутренним кризисом, Дании придется просить партнеров по ЕС о помощи, заставляя их выбирать между защитой союзника и сохранением отношений с Вашингтоном. Хотя в Европейской комиссии публично отвергают параллели между Венесуэлой и Гренландией, подчеркивая защиту ст. 5 НАТО, датское правительство воспринимает угрозы всерьез. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла, что любая военная акция США против страны – члена НАТО положит конец всему альянсу и послевоенной системе безопасности.
4 января в беседе с журналистами Трамп сказал, что будет беспокоиться о Гренландии примерно через два месяца. «Давайте поговорим о Гренландии через 20 дней», – добавил он, не приводя подробностей.
5 января глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты Гренландия интересует «с точки зрения национальной безопасности», поскольку воды вокруг острова «заполнены российскими и китайскими кораблями».