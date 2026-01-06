Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Польша заявила о поддержке Дании в гренландском вопросе

Ведомости

Премьер‑министр Польши Дональд Туск заявил, что Дания может рассчитывать на общеевропейскую солидарность в гренландском вопросе. Об этом сообщает The Guardian.

Туск поддержал позицию Дании, озвученную накануне: любое военное вмешательство США в отношении датской территории повлечет катастрофические последствия для единства НАТО.

«Ни один член НАТО не должен нападать на другого члена Североатлантического договора или угрожать ему. В противном случае НАТО потеряет свое значение, если внутри альянса возникнут конфликты», – подчеркнул политик.

Премьер Дании предупредила о развале НАТО в случае нападения США на Гренландию.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её