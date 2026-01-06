Польша заявила о поддержке Дании в гренландском вопросе
Премьер‑министр Польши Дональд Туск заявил, что Дания может рассчитывать на общеевропейскую солидарность в гренландском вопросе. Об этом сообщает The Guardian.
Туск поддержал позицию Дании, озвученную накануне: любое военное вмешательство США в отношении датской территории повлечет катастрофические последствия для единства НАТО.
«Ни один член НАТО не должен нападать на другого члена Североатлантического договора или угрожать ему. В противном случае НАТО потеряет свое значение, если внутри альянса возникнут конфликты», – подчеркнул политик.
Премьер Дании предупредила о развале НАТО в случае нападения США на Гренландию.