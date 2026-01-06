Лавров: Россия будет развивать взаимовыгодное сотрудничество с Коморами
Россия и Коморские острова продолжат развивать взаимовыгодное сотрудничество на благо народов государств. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в поздравительной телеграмме по случаю 50-й годовщины установления дипотношений стран.
Глава внешнеполитического ведомства РФ подчеркнул, что между странами существуют традиционно дружественные, партнерские связи. Он отметил, что сотрудничество также будет развиваться для укрепления мира и стабильности в западной части Индийского океана.
Министр иностранных дел Коморских островов Мохамед Мбае в ответной телеграмме также подтвердил, что страна готова наращивать взаимодействие с Москвой в торгово- экономической, гуманитарной и других сферах.
Коморско-российские дипломатические отношения были установлены 6 января 1976 г. на уровне посольств.