МИД России отслеживает ситуацию вокруг танкера «Маринера»

Ведомости

Россия с тревогой следит за ситуацией, при которой военные США и НАТО уделяют повышенное внимание российскому нефтяному танкеру «Маринера», сообщил МИД РФ, передает ТАСС.

По словам ведомства, судно привлекает повышенное и не соразмерное его гражданскому статусу внимание со стороны военных США и НАТО и причины этого остаются непонятными.

Они также отметили, что сейчас судно находится в международных водах Северной Атлантики под государственным флагом РФ, его плавание полностью соответствует нормам международного морского права. При этом в течение нескольких дней за «Маринерой» следует корабль береговой охраны США.

