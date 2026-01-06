Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Постпред США при НАТО спрогнозировал скорое окончание украинского конфликта

Ведомости

Конфликт между Россией и Украиной может завершиться в ближайшее время. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер. Его слова приводит ТАСС.

По оценке дипломата, для урегулирования конфликта сделано очень много, Россия и Украина уже «на пороге мирного соглашения».

Уитэкер отметил, что 6 января результатом встречи «коалиции желающих» в Париже может стать финализация некоторых соглашений, среди которых – документ о гарантиях безопасности Украины.

На переговорах 6 января будут присутствовать более 27 лидеров государств, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского главы Джаред Кушнер. В записке, направленной делегациям, было указано, что темой переговоров станет обеспечение вклада в многонациональные силы для Украины в случае прекращения огня. Страны также стремятся согласовать набор гарантий безопасности для Киева и меры давления на Россию.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте