Постпред США при НАТО спрогнозировал скорое окончание украинского конфликта
Конфликт между Россией и Украиной может завершиться в ближайшее время. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер. Его слова приводит ТАСС.
По оценке дипломата, для урегулирования конфликта сделано очень много, Россия и Украина уже «на пороге мирного соглашения».
Уитэкер отметил, что 6 января результатом встречи «коалиции желающих» в Париже может стать финализация некоторых соглашений, среди которых – документ о гарантиях безопасности Украины.
На переговорах 6 января будут присутствовать более 27 лидеров государств, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского главы Джаред Кушнер. В записке, направленной делегациям, было указано, что темой переговоров станет обеспечение вклада в многонациональные силы для Украины в случае прекращения огня. Страны также стремятся согласовать набор гарантий безопасности для Киева и меры давления на Россию.