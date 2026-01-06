«Коалиция желающих» договорилась о юридических гарантиях безопасности Украине

«Коалиция желающих» договорилась о юридических гарантиях безопасности УкраинеЛидеры стран-участниц обсудили размещение многонациональных сил в стране
Страны «коалиции желающих» договорились юридически закрепить свои обязательства перед Украиной на случай нового конфликта с Россией и продолжить подготовку к развертыванию многонациональных сил на украинской территории после прекращения огня. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи инициативы в Париже, сообщает «РИА Новости».
По его словам, союзники согласовали дальнейшую подготовку к размещению сил сдерживания на украинской земле, в воздушном пространстве и на море после достижения перемирия и вдали от линии соприкосновения. «Мы договорились юридически закрепить эти обязательства через механизмы безопасности и вмешательства для поддержки Украины в случае нового нападения со стороны России», – отметил Макрон.
Он также рассказал, что «коалиция желающих» совместно с США договорилась создать механизм мониторинга режима прекращения огня на Украине под руководством Вашингтона. По его словам, речь идет о системе контроля за соблюдением перемирия, в которой примут участие несколько государств.
Британский премьер-министр Кир Стармер сообщил, что лидеры «коалиции желающих» приняли декларацию о размещении войск на Украине при достижении мира. Он подчеркнул, что документ станет правовой основой для действий вооруженных сил Великобритании, Франции и других партнеров на украинской территории.
По его словам, в случае прекращения огня британские и французские военные планируют создать базы по всей Украине и построить склады техники для ВСУ.