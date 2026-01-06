Газета
Трамп назвал попытку импичмента «реакцией на просьбу не жульничать»

Президент США Дональд Трамп заявил, что попытка его импичмента в 2019 г. была связана с его просьбой к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «не жульничать». Об этом он сказал, выступая перед конгрессменами в Вашингтоне, сообщает «РИА Новости».

По словам Трампа, Демократическая партия добивалась его отставки из-за «идеального разговора» с Киевом, в ходе которого он попросил украинскую сторону «не обманывать», подчеркнув, что между двумя странами якобы существует соглашение, запрещающее такие действия. «Они сказали, что я пытался запугать Зеленского. Это запугивание? Я сказал: просто не жульничайте», – заявил Трамп.

Первый продолжительный разговор Трампа и Зеленского осенью 2019 г. привел к процедуре импичмента. Республиканца обвинили в злоупотреблении властью – по данным СМИ, он задерживал военную помощь Украине, требуя начать расследование против своего соперника на выборах 2020 г. Джо Байдена и его сына.

