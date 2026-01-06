Трамп назвал попытку импичмента «реакцией на просьбу не жульничать»

По словам Трампа, Демократическая партия добивалась его отставки из-за «идеального разговора» с Киевом, в ходе которого он попросил украинскую сторону «не обманывать», подчеркнув, что между двумя странами якобы существует соглашение, запрещающее такие действия. «Они сказали, что я пытался запугать Зеленского. Это запугивание? Я сказал: просто не жульничайте», – заявил Трамп.