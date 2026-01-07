Над российскими регионами сбили 32 украинских БПЛА за ночь
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 беспилотника ВСУ с 20:00 6 января до 07:00 7 января. Об этом сообщили в Минобороны.
C 23:00 ликвидировано девять украинских дронов, уточнили в ведомстве. Из них пять уничтожено над акваторией Черного моря, два над Крымом, по одному – над Краснодарским краем и Северной Осетией.
С 20:00 до 23:00 накануне было перехвачено 23 беспилотника – 11 над Белгородской областью, семь – над Крымом, по два – над Черным и Азовским морями, один – над Воронежской областью.
В Белгородской области из-за атаки дронов ВСУ загорелись несколько резервуаров на нефтебазе в Старооскольском округе. «По предварительной информации, пострадавших нет», – написал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Оперативные службы работают на месте.