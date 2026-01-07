Протестующие в Иране взяли под контроль Абданан
Протестующие взяли под контроль иранский город Абданан (провинция Илам), который находится вблизи границы с Ираком. Об этом сообщает Fox News.
О фактическом «захвате» города объявил Национальный совет сопротивления Ирана (НСРИ). По информации телеканала, также протестующие захватили иранский город Малекшахи.
Президент Национального совета по правам человека Ирана Марьям Раджави в X приветствовала протестующих в Малакшахи и Абданане, которые «заставили силовиков режима отступить».
По данным агентства Tasnim, в Абданане прошла акция протеста. Протестующие атаковали государственные учреждения и магазины, сжигали документы и повредили светофоры. Беспорядки прекратились после вмешательства сил безопасности, которые применили слезоточивый газ. Силовики вернули контроль над центральными улицами.
Протестные акции в Иране начались 28 декабря 2025 г. на главном базаре Тегерана. Сначала в них участвовали владельцы магазинов и студенты нескольких иранских университетов, выражающие недовольство действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и существенного роста цен. Позднее протесты охватили города по всей стране. The Guardian писала, что акции стали крупнейшими за последние три года.
2 января президент США Дональд Трамп в Truth Social заявил о готовности американской стороны «прийти на помощь» протестующим в Иране в случае, если власти страны откроют по ним огонь.