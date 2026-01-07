Протестующие в Иране взяли под контроль Абданан

Протестные акции в Иране начались 28 декабря 2025 г. на главном базаре Тегерана. Сначала в них участвовали владельцы магазинов и студенты нескольких иранских университетов, выражающие недовольство действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и существенного роста цен. Позднее протесты охватили города по всей стране. The Guardian писала, что акции стали крупнейшими за последние три года.