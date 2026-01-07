В Белоруссии задержали поезд из Санкт-Петербурга
Поезд №51, который следовал из Санкт-Петербурга в Брест, остановили на перегоне Стайки-Можеевка в Белоруссии по техническим причинам, сообщили в Telegram-канале Белорусской железной дороги (БЖД).
БЖД принимает оперативные меры, чтобы доставить пассажиров. По данным представителей перевозчика, поезд будет на конечной станции с примерной задержкой в 1,5 – 2 часа.
Поезд начал движение из Санкт-Петербурга 6 января 2026 г. в 18:26 мск. Приостановили его 7 января.