Главная / Политика /

В Белоруссии задержали поезд из Санкт-Петербурга

Ведомости

Поезд №51, который следовал из Санкт-Петербурга в Брест, остановили на перегоне Стайки-Можеевка в Белоруссии по техническим причинам, сообщили в Telegram-канале Белорусской железной дороги (БЖД).

БЖД принимает оперативные меры, чтобы доставить пассажиров. По данным представителей перевозчика, поезд будет на конечной станции с примерной задержкой в 1,5 – 2 часа.

Поезд начал движение из Санкт-Петербурга 6 января 2026 г. в 18:26 мск. Приостановили его 7 января.

