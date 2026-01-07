Газета
Лукашенко заявил, что у Белоруссии нет врагов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил храм в деревне Околица Минского района и передал в дар копию иконы Божией Матери «Минская». В ходе визита он отметил, что у страны нет врагов, передает «БелТА».

«Ну, врагов у нас, будем считать, нет. А вот, не дай Бог, потенциальных каких-то наших противников мы должны видеть. И наша икона, возможно, нам поможет в этом», – сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что эта икона – главная святыня республики. По его словам, она помогает в поисках верного пути, принятия правильных решений, когда обстоятельства запутаны.

Икона Божией Матери «Минская» находится в столице Белоруссии с 1500 г., когда ее нашли на водах реки Свислочь. С 1945 г. она была перевезена в Свято-Духовский кафедральный собор.

