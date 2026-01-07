Кадыров ответил Зеленскому на предложение выкрасть его как Мадуро
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что США могли бы выкрасть его так же, как это было сделано с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.
«Скоморох предлагает властям США похитить меня <...> Зеля трусливо намекнул, что не прочь остаться в сторонке и понаблюдать с безопасного расстояния, как его обидчика, грозного дядю Рамзана Кадырова, накажет кто-то другой», – написал он.
Кадыров также обвинил Зеленского в попытках «сорвать мирное урегулирование», напомнив, что Киев объявлял его в розыск и вводил санкции. В заключение он заявил: «Враг может войти в нашу республику, но выйти уже не получится. Рискнешь сам, просроченный?».
«РБК-Украина» 7 января сообщал, что Зеленский во время общения с журналистами предложил США поступить с Кадыровым так же, как с Мадуро. По его мнению, это помогло бы надавить на Россию в вопросе мирного урегулирования конфликта.