Кадыров ответил Зеленскому на предложение выкрасть его как Мадуро

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что США могли бы выкрасть его так же, как это было сделано с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.