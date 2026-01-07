Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кадыров ответил Зеленскому на предложение выкрасть его как Мадуро

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что США могли бы выкрасть его так же, как это было сделано с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

«Скоморох предлагает властям США похитить меня <...> Зеля трусливо намекнул, что не прочь остаться в сторонке и понаблюдать с безопасного расстояния, как его обидчика, грозного дядю Рамзана Кадырова, накажет кто-то другой», – написал он.

Кадыров также обвинил Зеленского в попытках «сорвать мирное урегулирование», напомнив, что Киев объявлял его в розыск и вводил санкции. В заключение он заявил: «Враг может войти в нашу республику, но выйти уже не получится. Рискнешь сам, просроченный?».

«РБК-Украина» 7 января сообщал, что Зеленский во время общения с журналистами предложил США поступить с Кадыровым так же, как с Мадуро. По его мнению, это помогло бы надавить на Россию в вопросе мирного урегулирования конфликта.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте