Трамп подписал меморандум о выходе США из 66 международных организаций

В частности, США выходят из Украинского научно-технологического центра, Соглашения о безуглеродной энергетике, Венецианской комиссии Совета Европы. Среди структур ООН, из которых Трамп поручил вывести США, – Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС), комиссия по международному праву, фонд демократии ООН, структура по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.