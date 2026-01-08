Газета
Трамп подписал меморандум о выходе США из 66 международных организаций

Ведомости

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о выходе Соединенных Штатов из 66 международных организаций. Документ опубликован на сайте Белого дома. 

«Меморандум предписывает всем исполнительным департаментам и ведомствам прекратить участие и финансирование 35 организаций, не входящих в ООН, и 31 структуры ООН, действующих вопреки национальным интересам, безопасности, экономическому процветанию или суверенитету США», – говорится в сообщении Белого дома.

В частности, США выходят из Украинского научно-технологического центра, Соглашения о безуглеродной энергетике, Венецианской комиссии Совета Европы. Среди структур ООН, из которых Трамп поручил вывести США, – Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС), комиссия по международному праву, фонд демократии ООН, структура по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.

Данные организации решают важные вопросы «неэффективно или нерационально», считают в Белом доме. Поэтому средства американских налогоплательщиков «лучше было бы направить на поддержку соответствующих миссий другими способами», отмечается в заявлении властей страны.

