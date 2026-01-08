Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Дмитриев призвал раскрыть доходы политиков ЕС на фоне планов о размещении войск

Ведомости

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал планы ряда европейских стран по возможному размещению войск за пределами своих территорий.

В соцсети Х он отметил, что «европейские поджигатели войны внезапно захотели разместить войска повсюду», и задался вопросом о мотивах таких инициатив. «Возможно, им следует раскрыть информацию о своих долях в европейских оборонных подрядчиках и о получаемой от них прибыли», – сказал Дмитриев.

8 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что размещение на территории Украины воинских подразделений и военных объектов западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая угрозу России и другим государствам Европы.

В этот же день стало известно, что Великобритания и Франция готовы направить до 15 000 военнослужащих на Украину в случае заключения мирного соглашения.

По данным The Times, Лондон сможет выделить менее 7500 солдат из-за ограниченной численности армии. Остальную часть контингента планирует предоставить Франция. Размещение войск предполагается в западных, относительно безопасных регионах Украины, вдали от линии фронта.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её