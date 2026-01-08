Дмитриев призвал раскрыть доходы политиков ЕС на фоне планов о размещении войск
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал планы ряда европейских стран по возможному размещению войск за пределами своих территорий.
В соцсети Х он отметил, что «европейские поджигатели войны внезапно захотели разместить войска повсюду», и задался вопросом о мотивах таких инициатив. «Возможно, им следует раскрыть информацию о своих долях в европейских оборонных подрядчиках и о получаемой от них прибыли», – сказал Дмитриев.
8 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что размещение на территории Украины воинских подразделений и военных объектов западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая угрозу России и другим государствам Европы.
В этот же день стало известно, что Великобритания и Франция готовы направить до 15 000 военнослужащих на Украину в случае заключения мирного соглашения.
По данным The Times, Лондон сможет выделить менее 7500 солдат из-за ограниченной численности армии. Остальную часть контингента планирует предоставить Франция. Размещение войск предполагается в западных, относительно безопасных регионах Украины, вдали от линии фронта.