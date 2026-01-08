Газета
Мерц: размещение миротворческих сил на Украине невозможно без согласия РФ

Формирование и развертывание многонациональных сил на Украине в качестве гарантий безопасности невозможно без одобрения России, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, Евросоюз в настоящее время «еще довольно далек» от получения согласия Москвы. Трансляцию выступления вел Der Spiegel.

Мерц подчеркнул, что порядок действий должен начинаться с перемирия. Затем, по его словам, возможны обсуждение гарантий безопасности для Украины и выработка долгосрочного соглашения с Россией. «И ничего из этого невозможно без согласия России», – отметил канцлер.

8 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что размещение на территории Украины воинских подразделений и военных объектов западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая угрозу России и другим государствам Европы.

В этот же день стало известно, что Великобритания и Франция готовы направить до 15 000 военнослужащих на Украину в случае заключения мирного соглашения.

