Мерц: размещение миротворческих сил на Украине невозможно без согласия РФ

Мерц подчеркнул, что порядок действий должен начинаться с перемирия. Затем, по его словам, возможны обсуждение гарантий безопасности для Украины и выработка долгосрочного соглашения с Россией. «И ничего из этого невозможно без согласия России», – отметил канцлер.