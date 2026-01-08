Во Франции найден мертвым российский журналист Евгений Сафронов

По информации BFM TV, незадолго до гибели Сафронов отправил письмо своим близким, в котором сообщил, что стал жертвой хакерской атаки. В записке он утверждал, что его аккаунты в социальных сетях и мессенджерах были взломаны, а телефон – заражен вредоносным ПО. Эти сведения подтвердил живущий во Франции Балашов, отметив, что хакерские атаки серьезно подорвали психологическое состояние Сафронова.