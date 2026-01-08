Во Франции найден мертвым российский журналист Евгений Сафронов
В пригороде Парижа обнаружено тело 38-летнего российского журналиста Евгения Сафронова. Об этом сообщает журналист Денис Балашов.
Журналиста доставили в больницу, но спасти его не удалось. Как пишет газета Le Parisien, в помещении полицейские обнаружили письма на русском языке, у окна стоял стул, а в мусорном ведре были найдены наркотические вещества.
На месте происшествия находился сосед журналиста по квартире. Но полиция не смогла установить, был ли он свидетелем произошедшего, поскольку допросу помешал языковой барьер.
По информации BFM TV, незадолго до гибели Сафронов отправил письмо своим близким, в котором сообщил, что стал жертвой хакерской атаки. В записке он утверждал, что его аккаунты в социальных сетях и мессенджерах были взломаны, а телефон – заражен вредоносным ПО. Эти сведения подтвердил живущий во Франции Балашов, отметив, что хакерские атаки серьезно подорвали психологическое состояние Сафронова.
Кроме того, Le Parisien со ссылкой на источник, близкий к расследованию, сообщает, что журналисту могли поступать угрозы убийством. Французская полиция продолжает расследование обстоятельств его гибели. При этом французские СМИ не раскрывают имя погибшего.