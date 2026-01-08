Лукашенко заявил, что «вариант Венесуэлы» в Белоруссии нереален
Сценарий, подобный произошедшему в Венесуэле, невозможен в Белорусии, заявил президент республики Александр Лукашенко, комментируя ситуацию вокруг насильственного вывоза президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными. Об этом пишет передает «БелТА».
По словам Лукашенко, в Белоруссии заранее предусмотрены действия на случай любых внештатных ситуаций с высшим руководством страны. Он напомнил о заседании Совета безопасности, на котором ранее были распределены роли на подобный сценарий, подчеркнув, что «вариант Венесуэлы в Белоруссии нереален».
Глава государства также отметил, что стабильность страны зависит от ответственности элиты и общества, которые должны понимать свое место и действовать максимально эффективно в условиях нестабильной международной обстановки.
Кроме того, Лукашенко заявил, что похищение президента Венесуэлы стало результатом сговора и предательства. По его словам, в этом были задействованы как военные, так и гражданские лица, которым, по утверждению белорусского лидера, выплачивались деньги.
3 января американские военные захватили Мадуро и его супругу Силию Флорес. На следующий день их доставили в Федеральный суд Нью-Йорка, где Мадуро были предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков и оружия.