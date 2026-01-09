Reuters: власти Ирана столкнулись с кризисом легитимности среди молодежи
Иран столкнулся с новой волной протестов, которые усиливают кризис легитимности правящего режима. Акции распространились уже на 31 провинцию страны, сообщает Reuters.
Так. бывший высокопоставленный чиновник заявил агентству, что основные идеологические принципы Исламской Республики, от соблюдения дресс-кода до внешнеполитических приоритетов, не находят отклика у людей моложе 30 лет. А это почти половина населения.
«Молодое поколение больше не верит в революционные лозунги – оно хочет жить свободно», – сказал он.
Протесты начались 28 декабря 2025 г. на главном базаре Тегерана. Изначально в них участвовали владельцы магазинов и студенты нескольких университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса национальной валюты и роста цен. Позднее выступления охватили города по всей стране, однако пока не достигли масштабов беспорядков 2022–2023 гг., вызванных смертью 22-летней активистки Махсы Амини во время содержания под стражей за якобы нарушение исламских правил дресс-кода.
Американская правозащитная организация HRANA сообщила о гибели по меньшей мере 34 протестующих и четырех сотрудников сил безопасности, а также об аресте 2200 человек.
8 января в Иране произошло общенациональное отключение интернета, которое, по данным NetBlocks, продолжалось до 9 января.
По информации агентства, власти придерживаются двойственного подхода к происходящему. С одной стороны, они заявляют, что экономические протесты законны и могут быть предметом диалога, с другой – разгоняют отдельные демонстрации слезоточивым газом на фоне ожесточенных уличных столкновений.
На видео, опубликованном в X и подтвержденном агентством Reuters, видно, как протестующие в Мешхеде – втором по численности населения городе страны на северо-востоке – срывают с флагштока крупный иранский флаг.
2 января президент США Дональд Трамп написал в Truth Social о готовности Вашингтона «прийти на помощь» протестующим в Иране в случае, если власти страны откроют по ним огонь.