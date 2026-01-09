Reuters: власти Ирана столкнулись с кризисом легитимности среди молодежи

Протесты начались 28 декабря 2025 г. на главном базаре Тегерана. Изначально в них участвовали владельцы магазинов и студенты нескольких университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса национальной валюты и роста цен. Позднее выступления охватили города по всей стране, однако пока не достигли масштабов беспорядков 2022–2023 гг., вызванных смертью 22-летней активистки Махсы Амини во время содержания под стражей за якобы нарушение исламских правил дресс-кода.