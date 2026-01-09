Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Министры цифровой трансформации и обороны Украины подали в отставку

Ведомости

Первый вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и министр обороны страны Денис Шмыгаль подали заявления об отставке. Об этом сообщил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук. По его словам, парламент рассмотрит соответствующие заявления в ближайшее время.

В начале января президент Украины Владимир Зеленский предложил Федорову возглавить министерство обороны. Глава государства отмечал, что Федоров курирует направления, связанные с беспилотниками, а также демонстрирует результаты в сфере цифровизации государственных услуг и процессов.

Шмыгалю Зеленский предложил перейти на должность вице-премьера и министра энергетики. По его словам, опыт Шмыгаля и выстроенная им системная работа необходимы для восстановления энергетической инфраструктуры после ударов. Зеленский отметил, что решение согласовано с премьер-министром Юлией Свириденко и рассчитывает на поддержку парламента.

Место министра энергетики освободилось после коррупционного скандала в энергетическом секторе. Украинский парламент проголосовал за отставку главы ведомства Светланы Гринчук и бывшего министра юстиции страны Германа Галущенко.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте