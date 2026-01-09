Министры цифровой трансформации и обороны Украины подали в отставку

Шмыгалю Зеленский предложил перейти на должность вице-премьера и министра энергетики. По его словам, опыт Шмыгаля и выстроенная им системная работа необходимы для восстановления энергетической инфраструктуры после ударов. Зеленский отметил, что решение согласовано с премьер-министром Юлией Свириденко и рассчитывает на поддержку парламента.