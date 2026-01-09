Министры цифровой трансформации и обороны Украины подали в отставку
Первый вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и министр обороны страны Денис Шмыгаль подали заявления об отставке. Об этом сообщил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук. По его словам, парламент рассмотрит соответствующие заявления в ближайшее время.
В начале января президент Украины Владимир Зеленский предложил Федорову возглавить министерство обороны. Глава государства отмечал, что Федоров курирует направления, связанные с беспилотниками, а также демонстрирует результаты в сфере цифровизации государственных услуг и процессов.
Шмыгалю Зеленский предложил перейти на должность вице-премьера и министра энергетики. По его словам, опыт Шмыгаля и выстроенная им системная работа необходимы для восстановления энергетической инфраструктуры после ударов. Зеленский отметил, что решение согласовано с премьер-министром Юлией Свириденко и рассчитывает на поддержку парламента.
Место министра энергетики освободилось после коррупционного скандала в энергетическом секторе. Украинский парламент проголосовал за отставку главы ведомства Светланы Гринчук и бывшего министра юстиции страны Германа Галущенко.