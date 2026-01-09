Трамп анонсировал встречу с президентом Колумбии в Белом доме в начале февраля

В ответ Петро заявил о готовности к вооруженному сопротивлению в случае американской агрессии. Он подчеркнул, что хорошо знаком с войной и партизанской борьбой и, хотя не желает конфликта, готов защищать страну. Президент Колумбии сообщил, что распорядился уволить командиров силовых структур, которые поставят интересы США выше национальных, и приказал силам безопасности применять оружие только против возможных захватчиков, а не граждан. Также он распорядился уволить нескольких полковников разведполиции за распространение ложной информации.