Главная / Политика /

Трамп анонсировал встречу с президентом Колумбии в Белом доме в начале февраля

Ведомости

Президент США Дональд Трамп сообщил о планах провести встречу с президентом Колумбии Густаво Петро в Белом доме в первую неделю февраля. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

Трамп выразил уверенность, что переговоры будут успешными как для Колумбии, так и для Соединенных Штатов. При этом он подчеркнул, что ключевым условием для развития двусторонних отношений остается прекращение поставок кокаина и других наркотиков на территорию США.

По словам президента США, он рассчитывает на позитивное развитие сотрудничества между Вашингтоном и Боготой при условии эффективной борьбы с наркотрафиком.

Петро поддержал Венесуэлу и призвал к созыву Совбеза ООН после ударов США по стране 3 января, в результате которых президент Николас Мадуро и его супруга были вывезены в Штаты и обвинены в наркотерроризме. Трамп обвинил Петро в причастности к производству кокаина и допустил возможность военной операции против него.

В ответ Петро заявил о готовности к вооруженному сопротивлению в случае американской агрессии. Он подчеркнул, что хорошо знаком с войной и партизанской борьбой и, хотя не желает конфликта, готов защищать страну. Президент Колумбии сообщил, что распорядился уволить командиров силовых структур, которые поставят интересы США выше национальных, и приказал силам безопасности применять оружие только против возможных захватчиков, а не граждан. Также он распорядился уволить нескольких полковников разведполиции за распространение ложной информации.

