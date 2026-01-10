Газета
Политика

ПВО сбила 59 украинских БПЛА над регионами за ночь

Ведомости

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 59 украинских беспилотников за ночь, сообщили в Минобороны. 

Больше всего дронов сбили над Черным морем (11) и Краснодарским краем (10). Еще восемь БПЛА уничтожено над Брянской областью, шесть – над Липецкой, по четыре – над Калужской, Азовским морем, Адыгеей и Крымом. Три дрона перехватили над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на столицу. Два дрона сбили над Белгородской областью, по одному – над Воронежской, Смоленской и Тульской.

Ограничения на рейсы действуют в аэропортах Геленджика, Краснодара, Волгограда, Сочи, Владикавказа, Грозного и Магаса, сообщили в Росавиации. Меру в течение ночи вводили, а затем сняли в Калуге, Домодедово, Жуковском и Чебоксарах.

