ПВО сбила 59 украинских БПЛА над регионами за ночь

Больше всего дронов сбили над Черным морем (11) и Краснодарским краем (10). Еще восемь БПЛА уничтожено над Брянской областью, шесть – над Липецкой, по четыре – над Калужской, Азовским морем, Адыгеей и Крымом. Три дрона перехватили над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на столицу. Два дрона сбили над Белгородской областью, по одному – над Воронежской, Смоленской и Тульской.