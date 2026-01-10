Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп подписал указ о заморозке средств от продажи венесуэльской нефти

Они будут храниться на счетах минфина США
Ведомости

Президент США Дональд Трамп подписал указ о специальной заморозке средств от продажи венесуэльской нефти, находящихся на счетах министерства финансов США или поступающих на них. Документ опубликован на сайте Белого дома.

С момента подписания документа на эти средства не может быть наложен судебный арест, они также не подлежат изъятию или взысканию по каким-либо искам.

Указом запрещается проводить любые операции с этими средствами без специального разрешения. Выручка от продажи венесуэльской нефти является собственностью Венесуэлы, временно находящейся на хранении у властей США, и обладает иммунитетом от претензий частных лиц, включая кредиторов режима бывшего президента страны Николаса Мадуро. В документе подчеркивается, что возможное изъятие средств могло бы создать угрозу национальной безопасности и внешней политике США, а также подорвать усилия Вашингтона по обеспечению экономической и политической стабильности в Венесуэле.

3 января США провели операцию на территории Венесуэлы, в ходе которой американские силы захватили президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. 5 января они предстали перед судом в Нью-Йорке по ряду обвинений, включая предполагаемый наркотерроризм.

В то же время генеральный директор Exxon Mobil Даррен Вудс заявил, что Венесуэла остается непривлекательной для инвестиций. По его словам, существующие в стране правовые и коммерческие механизмы делают инвестирование невозможным без существенных изменений, включая реформу правовой системы и законодательства в сфере углеводородов.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь