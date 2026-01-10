Трамп подписал указ о заморозке средств от продажи венесуэльской нефти

Трамп подписал указ о заморозке средств от продажи венесуэльской нефтиОни будут храниться на счетах минфина США
Президент США Дональд Трамп подписал указ о специальной заморозке средств от продажи венесуэльской нефти, находящихся на счетах министерства финансов США или поступающих на них. Документ опубликован на сайте Белого дома.
С момента подписания документа на эти средства не может быть наложен судебный арест, они также не подлежат изъятию или взысканию по каким-либо искам.
Указом запрещается проводить любые операции с этими средствами без специального разрешения. Выручка от продажи венесуэльской нефти является собственностью Венесуэлы, временно находящейся на хранении у властей США, и обладает иммунитетом от претензий частных лиц, включая кредиторов режима бывшего президента страны Николаса Мадуро. В документе подчеркивается, что возможное изъятие средств могло бы создать угрозу национальной безопасности и внешней политике США, а также подорвать усилия Вашингтона по обеспечению экономической и политической стабильности в Венесуэле.
3 января США провели операцию на территории Венесуэлы, в ходе которой американские силы захватили президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. 5 января они предстали перед судом в Нью-Йорке по ряду обвинений, включая предполагаемый наркотерроризм.
В то же время генеральный директор Exxon Mobil Даррен Вудс заявил, что Венесуэла остается непривлекательной для инвестиций. По его словам, существующие в стране правовые и коммерческие механизмы делают инвестирование невозможным без существенных изменений, включая реформу правовой системы и законодательства в сфере углеводородов.