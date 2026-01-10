Трамп подписал указ о заморозке средств от продажи венесуэльской нефти

Указом запрещается проводить любые операции с этими средствами без специального разрешения. Выручка от продажи венесуэльской нефти является собственностью Венесуэлы, временно находящейся на хранении у властей США, и обладает иммунитетом от претензий частных лиц, включая кредиторов режима бывшего президента страны Николаса Мадуро. В документе подчеркивается, что возможное изъятие средств могло бы создать угрозу национальной безопасности и внешней политике США, а также подорвать усилия Вашингтона по обеспечению экономической и политической стабильности в Венесуэле.