Умер гитарист Grateful Dead Боб Вейр

Гитарист присоединился к группе в подростковом возрасте, и вместе они стали символом эпохи хиппи в Сан-Франциско. Grateful Dead выступали на Вудстоке и собирали стадионы, а их фанаты – «дэдхэды» – следовали за коллективом по стране. После смерти лидера Джерри Гарсии Вейр продолжал играть музыку в разных составах, последним из которых стал проект Dead & Company с гитаристом Джоном Мейером.