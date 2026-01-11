Газета
Умер гитарист Grateful Dead Боб Вейр

Ведомости

В возрасте 78 лет умер Боб Вейр, гитарист, вокалист и один из основателей американской рок-группы Grateful Dead. Музыкант скончался мирно, в кругу близких, после осложнений, связанных с болезнью легких. Ранее в июле у него диагностировали рак, сообщает телеканал CNN.

Вейр оставался активным музыкантом на протяжении шести десятилетий. Он выступал прошедшим летом на концертах в честь 60-летия группы в Сан-Франциско, начав лечение от рака всего за несколько недель до этих выступлений. Он был автором или соавтором таких знаковых песен коллектива, как Sugar Magnolia, Truckin' и Cassidy.

Гитарист присоединился к группе в подростковом возрасте, и вместе они стали символом эпохи хиппи в Сан-Франциско. Grateful Dead выступали на Вудстоке и собирали стадионы, а их фанаты – «дэдхэды» – следовали за коллективом по стране. После смерти лидера Джерри Гарсии Вейр продолжал играть музыку в разных составах, последним из которых стал проект Dead & Company с гитаристом Джоном Мейером.

