Welt: размещение войск ЕС на Украине может спровоцировать удар «Орешником»
Направление воинского контингента Евросоюза на Украину под видом миротворцев может стать поводом для нового удара России ракетным комплексом «Орешник». Такое предположение в своем репортаже из Киева высказал корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер.
По его мнению, последнее применение этого комплекса может быть намеком для европейцев, чтобы те не рассматривали отправку солдат без одобрения Москвы. Журналист подчеркнул, что, несмотря на активные дискуссии на Западе о размещении войск, игнорирование позиции России заводит эти обсуждения в тупик.
Ваннер также задался вопросом, является ли это сигналом о наличии высокоточного оружия, которое может быть использовано в любой момент как на Украине, так и в других местах.
8 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что размещение европейских военных объектов на Украине будет расцениваться как иностранная интервенция. «Все такие подразделения и объекты будут рассматриваться в качестве законных боевых целей ВС РФ. Эти предупреждения не раз озвучивались на самом высоком уровне и сохраняют актуальность», – подчеркивали в МИДе.