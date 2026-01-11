Газета
Политика

Пушков напомнил о бомбежке Югославии после претензий Трампа на Гренландию

Ведомости

Заявления президента США Дональда Трампа о необходимости «владеть» Гренландией для национальной безопасности США вызвали беспокойство в Европе. Как отметил сенатор Алексей Пушков, Вашингтон, судя по словам президента и вице-президента Джей Ди Вэнса, готов идти до конца в этом вопросе, что грозит принуждением Дании к «продаже» территории.

Европейские страны, включая Данию, теперь призывают Трампа соблюдать нормы международного права. Однако, как напоминает Пушков, эти же государства грубо нарушали эти нормы, участвуя в 78-дневных бомбардировках Югославии силами НАТО без санкции ООН для отторжения Косова от Сербии.

Тогда, по словам сенатора, Запад отвергал предупреждения об открытии «ящика Пандоры», считая Косово «особым случаем». Дания активно поддерживала этот произвол. Теперь, столкнувшись с похожими претензиями от США, Европа пожинает плоды собственной политики двойных стандартов, будучи уверенной, что ее подобное не коснется.

5 января Трамп заявил, что страна интересуется Гренландией «с точки зрения национальной безопасности», так как воды вокруг острова «заполнены российскими и китайскими кораблями».

