Пушков напомнил о бомбежке Югославии после претензий Трампа на Гренландию

Заявления президента США Дональда Трампа о необходимости «владеть» Гренландией для национальной безопасности США вызвали беспокойство в Европе. Как отметил сенатор Алексей Пушков, Вашингтон, судя по словам президента и вице-президента Джей Ди Вэнса, готов идти до конца в этом вопросе, что грозит принуждением Дании к «продаже» территории.