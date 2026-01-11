В авиакатастрофе в Колумбии погиб певец Йеисон Хименес

Колумбийский поп-исполнитель Йеисон Хименес и пять его сопровождающих погибли в авиакатастрофе в муниципалитете Пайпа (департамент Бояка) в Колумбии. Среди погибших также числятся пилот и второй пилот частного самолета, пишет El Tiempo.