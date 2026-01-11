В авиакатастрофе в Колумбии погиб певец Йеисон Хименес
Колумбийский поп-исполнитель Йеисон Хименес и пять его сопровождающих погибли в авиакатастрофе в муниципалитете Пайпа (департамент Бояка) в Колумбии. Среди погибших также числятся пилот и второй пилот частного самолета, пишет El Tiempo.
По имеющейся информации, музыкант скончался вместе со своими музыкантами, фотографом и менеджером. Авария произошла вскоре после взлета из аэропорта Пайпа, когда самолет направлялся в Медельин, откуда артист планировал добраться до города Маринилья для вечернего выступления.
Накануне Йеисон Хименес выступал в городе Мальага (департамент Сантандер), после чего приехал в Пайпу для отдыха и дальнейшего перелета. Певец был уроженцем муниципалитета Мансанарес в департаменте Кальдас.
На место происшествия оперативно выехали службы экстренного реагирования, включая бригады скорой помощи, пожарных и гражданской авиации. Власти департамента Бояка уже подтвердили гибель певца и объявили траур.