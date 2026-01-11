США могут снять часть санкций с Венесуэлы

Трамп призвал такие компании, как Chevron, Exxon Mobil и ConocoPhillips, инвестировать в восстановление инфраструктуры страны совокупно $100 млрд. Министр финансов также сообщил, что почти $5 млрд валютных активов Венесуэлы в МВФ могут быть использованы для помощи в восстановлении экономики.