США могут снять часть санкций с Венесуэлы

США могут снять часть санкций с ВенесуэлыПослабления призваны облегчить продажу нефти
Администрация США может снять дополнительные санкции с Венесуэлы уже на следующей неделе, чтобы облегчить продажу нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на интервью с министром финансов Скоттом Бессентом.
Бессент заявил, что Вашингтон «снимает санкции с нефти, которая будет продаваться», но не уточнил, какие именно ограничения могут быть отменены.
Трамп призвал такие компании, как Chevron, Exxon Mobil и ConocoPhillips, инвестировать в восстановление инфраструктуры страны совокупно $100 млрд. Министр финансов также сообщил, что почти $5 млрд валютных активов Венесуэлы в МВФ могут быть использованы для помощи в восстановлении экономики.
Бессент планирует встретиться на следующей неделе с руководителями Международного валютного фонда и Всемирного банка, чтобы обсудить возобновление взаимодействия с Венесуэлой.
3 января США провели операцию на территории Венесуэлы, в ходе которой американские силы захватили президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. 5 января они предстали перед судом в Нью-Йорке по ряду обвинений, включая предполагаемый наркотерроризм.