Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США могут снять часть санкций с Венесуэлы

Послабления призваны облегчить продажу нефти
Ведомости

Администрация США может снять дополнительные санкции с Венесуэлы уже на следующей неделе, чтобы облегчить продажу нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на интервью с министром финансов Скоттом Бессентом.

Бессент заявил, что Вашингтон «снимает санкции с нефти, которая будет продаваться», но не уточнил, какие именно ограничения могут быть отменены.

Трамп призвал такие компании, как Chevron, Exxon Mobil и ConocoPhillips, инвестировать в восстановление инфраструктуры страны совокупно $100 млрд. Министр финансов также сообщил, что почти $5 млрд валютных активов Венесуэлы в МВФ могут быть использованы для помощи в восстановлении экономики.

Бессент планирует встретиться на следующей неделе с руководителями Международного валютного фонда и Всемирного банка, чтобы обсудить возобновление взаимодействия с Венесуэлой.

3 января США провели операцию на территории Венесуэлы, в ходе которой американские силы захватили президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. 5 января они предстали перед судом в Нью-Йорке по ряду обвинений, включая предполагаемый наркотерроризм.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её