В США умер снимавшийся в «Нечто» актер Т. К. Картер

Картер начал профессиональную карьеру в 1976 г. и получил широкую известность благодаря роли шеф-повара Наула в хорроре Джона Карпентера «Нечто» 1982 г. С 1985 по 1986 г. он исполнял роль Майка Фултона в ситкоме «Панки Брюстер». Также он сыграл Кларенса Халла в «Шоу Синбада» и озвучил персонажа в оригинальном фильме «Космический джем».