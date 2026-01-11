В США умер снимавшийся в «Нечто» актер Т. К. Картер
Американский актер Т. К. Картер, известный по классическому фильму ужасов «Нечто» и сериалу «Панки Брюстер», скончался в возрасте 69 лет. По информации издания Variety, артист умер у себя дома в Дуарте, штат Калифорния. Причина смерти не называется, но криминальный след исключается.
Картер начал профессиональную карьеру в 1976 г. и получил широкую известность благодаря роли шеф-повара Наула в хорроре Джона Карпентера «Нечто» 1982 г. С 1985 по 1986 г. он исполнял роль Майка Фултона в ситкоме «Панки Брюстер». Также он сыграл Кларенса Халла в «Шоу Синбада» и озвучил персонажа в оригинальном фильме «Космический джем».
Актер, родившийся в Нью-Йорке, но выросший в Калифорнии, начинал со стендап-комедии. Среди его последних работ – роли в фильме «Вне игры» с Беном Аффлеком и сериалах «Дэйв», «Как избежать наказания за убийство» и «Грязные игры».