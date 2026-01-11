NYT: Трампу доложили о вариантах атаки по Ирану на фоне протестов
Президенту США Дональду Трампу представили новые варианты военных ударов по Ирану. Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, это связано с его угрозами атаковать страну в случае силового подавления протестов. Трамп пока не принял окончательного решения, но рассматривает возможность ударов, в том числе по невоенным объектам в Тегеране.
Президент публично предупреждал, что США «очень сильно ударят» Иран, если власти начнут убивать протестующих. Демонстрации, вызванные экономическим кризисом, продолжаются, и, по данным правозащитников, уже десятки человек погибли. Аятолла Али Хаменеи заявил, что правительство «не отступит».
Представленные варианты, по данным официальных лиц, могут быть нацелены на элементы силовых структур, применяющих насилие к демонстрантам. При этом в Вашингтоне опасаются, что удары могут спровоцировать ответные действия Ирана и консолидировать население вокруг власти. Командование в регионе запросило бы дополнительное время для подготовки обороны.
Это происходит на фоне недавней операции США в Венесуэле, которую администрация использует как пример готовности Трампа выполнять угрозы. В июне 2025 г. США уже наносили удары по ядерным объектам Ирана. Трамп также обсуждал иранскую проблему с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, заявляя о поддержке возможных израильских атак.