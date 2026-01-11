NYT: Трампу доложили о вариантах атаки по Ирану на фоне протестов

Представленные варианты, по данным официальных лиц, могут быть нацелены на элементы силовых структур, применяющих насилие к демонстрантам. При этом в Вашингтоне опасаются, что удары могут спровоцировать ответные действия Ирана и консолидировать население вокруг власти. Командование в регионе запросило бы дополнительное время для подготовки обороны.