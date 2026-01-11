Газета
Девушка, пострадавшая при атаке БПЛА на Воронеж, скончалась в больнице

В результате украинской атаки на Воронеж погибла девушка, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«К огромному сожалению, ночью в реанимации умерла молодая женщина, получившая ранения при падении обломков БПЛА на один из частных домов. Врачи успели сделать операцию, боролись за Дину Леонидовну, но ранения оказались слишком тяжелыми», – написал он в Telegram.

В больнице остается одна женщина с ранением в брюшную полость, она прошла операцию. Другие двое пострадавших были отпущены на амбулаторное лечение после оказания медицинской помощи.

Украинские силы атаковали Воронеж вечером 10 января. Власти региона сообщали, что в Воронеже и двух районах области уничтожено 17 беспилотников. Гусев заявил, что при атаке повреждены более 10 многоквартирных и частных домов, гимназия и несколько административных зданий.

