Девушка, пострадавшая при атаке БПЛА на Воронеж, скончалась в больнице
В результате украинской атаки на Воронеж погибла девушка, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«К огромному сожалению, ночью в реанимации умерла молодая женщина, получившая ранения при падении обломков БПЛА на один из частных домов. Врачи успели сделать операцию, боролись за Дину Леонидовну, но ранения оказались слишком тяжелыми», – написал он в Telegram.
В больнице остается одна женщина с ранением в брюшную полость, она прошла операцию. Другие двое пострадавших были отпущены на амбулаторное лечение после оказания медицинской помощи.
Украинские силы атаковали Воронеж вечером 10 января. Власти региона сообщали, что в Воронеже и двух районах области уничтожено 17 беспилотников. Гусев заявил, что при атаке повреждены более 10 многоквартирных и частных домов, гимназия и несколько административных зданий.