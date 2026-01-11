Девушка, пострадавшая при атаке БПЛА на Воронеж, скончалась в больнице

«К огромному сожалению, ночью в реанимации умерла молодая женщина, получившая ранения при падении обломков БПЛА на один из частных домов. Врачи успели сделать операцию, боролись за Дину Леонидовну, но ранения оказались слишком тяжелыми», – написал он в Telegram.