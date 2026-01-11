Газета
Главная / Политика /

Диас-Канель: Куба противостоит США уже 66 лет и будет продолжать

Ведомости

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что его страна подвергается нападкам США уже в течение 66 лет. Об этом он написал в соцсети X после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Куба больше не сможет получать нефть или деньги из Венесуэлы, которые поступали стране взамен на «услуги безопасности двум последним венесуэльским диктаторам».

«Куба – свободная, независимая и суверенная страна. Никто не диктует нам, что делать. Куба не нападает, на нее нападают США на протяжении 66 лет, и она не угрожает, а готовится защищать родину до последней капли крови», – написал Диас-Канель в соцсети X.

В следующем посте Диас-Канель добавил, что причина суровых экономических лишений Кубы не связана с социалистической революцией.

«Те, кто винит революцию в суровых экономических лишениях, которые мы испытываем, должны замолчать от стыда. Потому что они знают и признают, что эти лишения – результат драконовских мер удушающего характера, которые США применяют против нас уже шесть десятилетий и теперь угрожают ужесточить.

4 января, после сообщений о похищении венесуэльского президента Николаса Мадуро, госсекретарь США Марко Рубио назвал правительство Кубы «огромной проблемой» для Вашингтона. Ранее он уже неоднократно критиковал кубинские власти.

