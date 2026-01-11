Диас-Канель: Куба противостоит США уже 66 лет и будет продолжать

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что его страна подвергается нападкам США уже в течение 66 лет. Об этом он написал в соцсети X после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Куба больше не сможет получать нефть или деньги из Венесуэлы, которые поступали стране взамен на «услуги безопасности двум последним венесуэльским диктаторам».