МИД России призвал международные структуры осудить атаку ВСУ на Воронеж

Как говорится в сообщении, Министерство иностранных дел России решительно осуждает акты терроризма, отличительной чертой которых стал предельно циничный выбор целей: удары были нанесены по максимальному числу гражданских объектов. В результате пострадало более десяти многоквартирных жилых домов, сопоставимое количество частных домовладений, гимназия и ряд административных построек.