МИД России призвал международные структуры осудить атаку ВСУ на Воронеж
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду на то, что профильные международные организации смогут дать объективную оценку преступлениям, совершенным украинской стороной при атаке на Воронеж. Комментарий Захаровой после массированной атаки БПЛА на российские регионы 10 января опубликован на сайте МИД.
Как говорится в сообщении, Министерство иностранных дел России решительно осуждает акты терроризма, отличительной чертой которых стал предельно циничный выбор целей: удары были нанесены по максимальному числу гражданских объектов. В результате пострадало более десяти многоквартирных жилых домов, сопоставимое количество частных домовладений, гимназия и ряд административных построек.
В МИДе считают, что подобные умышленные убийства мирных жителей свидетельствуют об агонии киевского режима, стремящегося выместить злобу за военные поражения на гражданах российских регионов. Все организаторы и исполнители преступлений будут неотвратимо наказаны.
10 января массированной атаке БПЛА подверглись Воронежская, Курская, Брянская и Белгородская области. В результате украинской атаки на Воронеж погибла женщина, еще три человека получили ранения.