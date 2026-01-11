Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Дмитриев объяснил стремление Стармера заблокировать X в Великобритании

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует заблокировать соцсеть X из-за того, что она может доказать, насколько сильно британский лидер настроен против президента США Дональда Трампа. Об этом написал в X спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Одна из ключевых причин, по которой Стармер хочет заблокировать X, это потому что X может показать, как сильно Кир Стармер на самом деле настроен против Трампа», – говорится в сообщении.

В четверг премьер-министр Великобритании объявил о намерении запретить социальную сеть X, принадлежащую американскому миллиардеру Илону Маску. Причиной стало появление новой функции, из-за которой пользователи начали сталкиваться с контентом для взрослых, созданным ИИ Grok.

В ответ Маск обрушился с критикой на Стармера. В частности, он обвинил британское правительство в фашизме, комментируя сообщения о том, что в стране за онлайн-комментарии были арестованы более 12 000 человек.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте