Дмитриев объяснил стремление Стармера заблокировать X в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует заблокировать соцсеть X из-за того, что она может доказать, насколько сильно британский лидер настроен против президента США Дональда Трампа. Об этом написал в X спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Одна из ключевых причин, по которой Стармер хочет заблокировать X, это потому что X может показать, как сильно Кир Стармер на самом деле настроен против Трампа», – говорится в сообщении.
В четверг премьер-министр Великобритании объявил о намерении запретить социальную сеть X, принадлежащую американскому миллиардеру Илону Маску. Причиной стало появление новой функции, из-за которой пользователи начали сталкиваться с контентом для взрослых, созданным ИИ Grok.
В ответ Маск обрушился с критикой на Стармера. В частности, он обвинил британское правительство в фашизме, комментируя сообщения о том, что в стране за онлайн-комментарии были арестованы более 12 000 человек.