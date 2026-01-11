DM: Британия намерена разработать баллистические ракеты для ударов ВСУ по России

Анонс проекта Nightfall сопровождается другими инициативами, отмечает таблоид. Министр обороны также сообщил, что Великобритания потратит 200 млн фунтов на подготовку британских войск для возможного развертывания в Украине в случае прекращения огня. Кроме того, в пятницу он объявил, что в этом месяце начнется производство новых украинских дронов-перехватчиков Octopus, предназначенных для борьбы с российскими дронами. Великобритания планирует производить тысячи таких дронов в месяц.