DM: Британия намерена разработать баллистические ракеты для ударов ВСУ по России

Ведомости

Министерство обороны Великобритании намерено разработать и передать Украине новые дальнобойные баллистические ракетные системы. Как сообщает The Daily Mail, ракеты Nightfall с боевой частью в 200 кг смогут поражать цели на расстоянии более 480 км, что теоретически позволяет достигать Москвы.

Оборонное ведомство ищет британские компании для проектирования, разработки и поставки первых трех тестовых ракет по контракту на 9 млн фунтов стерлингов. Министр обороны страны Джон Хили, комментируя потенциал нового оружия во время визита в Киев, заявил: «Вы защищаете свои города, создавая слои обороны, и частично защищаетесь, имея возможность атаковать».

Анонс проекта Nightfall сопровождается другими инициативами, отмечает таблоид. Министр обороны также сообщил, что Великобритания потратит 200 млн фунтов на подготовку британских войск для возможного развертывания в Украине в случае прекращения огня. Кроме того, в пятницу он объявил, что в этом месяце начнется производство новых украинских дронов-перехватчиков Octopus, предназначенных для борьбы с российскими дронами. Великобритания планирует производить тысячи таких дронов в месяц.

