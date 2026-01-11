Газета
Аргентина приостановила процесс переноса посольства в Израиле в Иерусалим

Аргентина приостановила процесс переноса своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Решение связано с дипломатическим спором, возникшим из-за планов израильской нефтяной компании реализовать проект у побережья Фолклендских островов, сообщает израильский телеканал Channel 12.

Как пишет The Times of Israel, причиной стало объявление израильской компанией Navitas Petroleum о начале офшорного бурения в районе Фолклендских (Мальвинских) островов с 2028 г. Аргентина, считающая острова своей суверенной территорией, ранее резко осудила этот проект как «нелегитимный», подчеркнув, что он не был согласован с ее властями.

Проект планируется реализовать в партнерстве с британской компанией Rockhopper, его стоимость оценивается в $2,1 млрд.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар пытался урегулировать ситуацию, заявив, что правительство не имеет отношения к операциям частной компании Navitas. Несмотря на это, источники, близкие к администрации президента Аргентины Хавьера Милея, утверждают, что инцидент не только заморозил переезд посольства, но и создал риск дальнейшего ухудшения двусторонних отношений.

МИД Израиля в своем комментарии охарактеризовал Аргентину как «одного из лучших и самых близких друзей» и отметил, что вопрос продолжает обсуждаться сторонами. Милей, известный своей произраильской позицией, неоднократно обещал перенести посольство в Иерусалим, что сделало бы Аргентину восьмой страной, осуществившей такой шаг.

Фолклендские острова – архипелаг в южной Атлантике. Великобритания считает их своей заморской территорией со столицей Стэнли. Аргентина же оспаривает этот статус, утверждая, что острова – ее неотъемлемая часть, и называет их Мальвинскими.

Согласно резолюции ООН от 1976 г., ни Аргентина, ни Великобритания не могут принимать односторонние решения в отношении этой территории до тех пор, пока продолжаются переговоры о суверенитете островов.

