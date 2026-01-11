Аргентина приостановила процесс переноса посольства в Израиле в Иерусалим

Как пишет The Times of Israel, причиной стало объявление израильской компанией Navitas Petroleum о начале офшорного бурения в районе Фолклендских (Мальвинских) островов с 2028 г. Аргентина, считающая острова своей суверенной территорией, ранее резко осудила этот проект как «нелегитимный», подчеркнув, что он не был согласован с ее властями.