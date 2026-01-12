Силы ПВО сбили 13 украинских беспилотников за ночь
Дежурные силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 13 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Четыре БПЛА были нейтрализованы над территорией Ростовской области, по два – в небе над Крымом, Адыгеей, Курской областью и Черным морем. Одна воздушная цель была поражена в Воронежской области.
Ранним утром 12 января Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда. Вечером 11 января дополнительные ограничения были установлены в аэропорту Геленджика.