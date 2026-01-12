Газета
Welt сообщил о критической ситуации в сфере энергетики в Киеве

Ведомости

В Киеве сложилась катастрофическая ситуация в энергетической сфере. Об этом заявил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, который находится на Украине.

По его словам, людям в квартирах холодно, отопление почти отсутствует, и «все работает нестабильно».

«Затем снова отключается вода и электроэнергия», – сказал он.

Минобороны России сообщало 11 января о нанесении поражения предприятию ВПК Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах украинской армии. Атаки совершались оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск российской армии.

