The Sun: министр обороны Британии оказался рядом с местом удара «Орешником»

Ведомости

Министр обороны Великобритании Джон Хили оказался вблизи от удара «Орешником» по Украине. Об этом пишет The Sun со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, Хили «чуть не попал в беду» под Львовом, когда была выпущена ракета «Орешник». Поезд с Хили совершил экстренную остановку. Отмечается, что, по словам министра, «мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги».

9 января Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли массированный удар по критическим объектам на территории Украины, задействовав ракетный комплекс «Орешник». Были поражены объекты производства беспилотников для ВСУ, а также энергетическая инфраструктура, обеспечивающая украинский ВПК. В Минобороны РФ говорили, что удар был нанесен в ответ на недавнюю атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

