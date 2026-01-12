The Sun: министр обороны Британии оказался рядом с местом удара «Орешником»

9 января Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли массированный удар по критическим объектам на территории Украины, задействовав ракетный комплекс «Орешник». Были поражены объекты производства беспилотников для ВСУ, а также энергетическая инфраструктура, обеспечивающая украинский ВПК. В Минобороны РФ говорили, что удар был нанесен в ответ на недавнюю атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.