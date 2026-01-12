Финляндия сняла арест с подозреваемого в повреждении кабеля судна Fitburg

Дело Fitburg расследуется по статьям о тяжком причинении вреда имуществу, о покушении на тяжкое причинение вреда имуществу и о тяжком нарушении телекоммуникационной связи. Отмечается, что судно, следовавшее под флагом государства Сент-Винсент и Гренадины, уже покинуло порт Кантвик в Киркконумми. Операцию возглавляет полиция Хельсинки, а погранслужба контролирует выход судна за пределы территориальных и экономических вод Финляндии.