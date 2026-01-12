Финляндия сняла арест с подозреваемого в повреждении кабеля судна Fitburg
Финляндия отменила арест судна Fitburg, подозреваемого в повреждении телекоммуникационного кабеля в Финском заливе. Об этом пишет Yle со ссылкой на пограничную службу страны.
Дело Fitburg расследуется по статьям о тяжком причинении вреда имуществу, о покушении на тяжкое причинение вреда имуществу и о тяжком нарушении телекоммуникационной связи. Отмечается, что судно, следовавшее под флагом государства Сент-Винсент и Гренадины, уже покинуло порт Кантвик в Киркконумми. Операцию возглавляет полиция Хельсинки, а погранслужба контролирует выход судна за пределы территориальных и экономических вод Финляндии.
Центральное криминальное полицейское управление арестовало Fitburg для проведения предварительного расследования на прошлой неделе. 11 января уездный суд Хельсинки ужесточил основания для ареста одного из членов экипажа Fitburg – гражданина Азербайджана. Суд постановил взять подозреваемого под стражу «на основании веских улик». Трое других членов экипажа находятся под запретом на выезд из страны.
По данным издания, экипаж состоит из 14 человек, имеющих четыре разных гражданства – Азербайджана, России, Грузии и Казахстана.
Финские власти задержали судно в Финском заливе в новогоднюю ночь. Отмечается, что Fitburg, следовавший из России в Израиль, подозревается в повреждении телекоммуникационного кабеля компании Elisa между Хельсинки и Таллином.